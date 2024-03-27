Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Российская армия выполнит в зоне спецоперации любую поставленную задачу, сомнений в этом нет, заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военными лётчиками во время рабочей поездки в Тверскую область.

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Во время общения военнослужащие выразили российскому лидеру свою признательность и уважение. Один из лётчиков от лица всех сослуживцев заверил Путина, что он может рассчитывать на личный состав вооружённых сил и готовность выполнить любую поставленную задачу. Военные заверили, что не подведут Верховного главнокомандующего ВС России.

«Не сомневаюсь», — отреагировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России представляют из себя грозного противника для США и НАТО, это продемонстрировал украинский конфликт. Своим мнением 19 марта поделился обозреватель американского издания The National Interest Ставрос Атламазоглу. По его словам, российские военные смогли повернуть ситуацию на фронте в свою сторону, а нехватка боеприпасов значительно ослабила украинскую армию и позволила освободить некоторые территории в зоне конфликта. При этом политическая система России способствует возможностям российских военных выдерживать трудности и оперативные неудачи, отметил обозреватель.

Российские военнослужащие в зоне СВО проявляют мужество и героизм, добиваются решения поставленных задач, отметил 15 марта Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Президент подчеркнул, что ВС России создают необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности страны, внутриполитической стабильности, а в конечном счёте и для достижения всех целей национального развития, для будущего Родины.