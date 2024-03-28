Харьков, Украина, 28 марта, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Третий и четвертый взрывы прозвучали ночью 28 марта в Харькове, также был слышен взрыв в Днепропетровске. О прилётах с российской стороны сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Первый взрыв произошёл после того, как в Харьковской области в 00:26 мск объявили воздушную тревогу. Второй взрыв зафиксирован в Харькове.

Как сообщало ИА Регнум, авиаудары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, написал французский журнал L’Express.

Местные чиновники подтвердили, что один из последних ударов 20 ракетами по ключевым целям под Харьковом стал сильнейшим с начала спецоперации.

Восстановление ТЭЦ № 5 в Харькове продлится не один год, заявил 25 марта директор предприятия Александр Минкович.

22 марта российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников.