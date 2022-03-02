Берлин, 3 марта, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта российского предпринимателя Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии. Об этом со ссылкой на источники 2 марта сообщает журнал Forbes.

Kremlin.ru Алишер Усманов

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

По данным источника издания в отрасли, мегаяхта Усманова Dilbar, которая является самой крупной по водоизмещению частной моторной яхтой, с октября 2021 года проходит модернизацию на гамбургских верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss.

Усманов, являющийся основателем и крупнейшим акционером холдинга USM, 28 февраля был помещён в санкционный список ЕС в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Напомним, в Конгрессе США предложили изымать яхты у российских бизнесменов с помощью каперских, «пиратских» грамот, право на выдачу которых до сих пор сохраняется за американским законодательным органом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден объявил о создании специальной группы министерства юстиции США, которая «объединит силы» с европейскими союзниками для «поиска и захвата» яхт, самолётов и недвижимости российских олигархов.