Москва, 28 марта, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Актёр Стивен Сигал побывал в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова, где навестил пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Он поблагодарил врачей за отличную оперативную работу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Kremlin.ru Стивен Сигал

Сигал назвал теракт «ужасной трагедией, которая не должна была произойти».

«Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — сказал актёр.

Стивен Сигал зашёл к трём пострадавшим, пожелал им скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, российское гражданство Стивен Сигал, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году. С 2018 года актёр занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

Сигал считает себя «на миллион процентов» русским. Об этом он сказал в 2023 году на конгрессе международного движения русофилов.