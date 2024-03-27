Одесса, Украина, 27 марта, 2024, 23:37 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 27 марта взрывы прогремели в Одесской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области в 22:56 объявили воздушную тревогу.

Подробности инцидента не сообщаются. Информации о повреждённых после взрывов объектах или пострадавших также не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ около 20:30 27 марта с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» пытались нанести удар по территории области. Силами ПВО были сбиты 16 снарядов над Белгородской областью.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде были выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. В учреждениях здравоохранения выбило окна в поликлиниках № 7 и № 8, повреждено оконное остекление в складском корпусе детской областной клинической больницы.

По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги 27 марта.