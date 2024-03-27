Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тверскую область 27 марта посетил в городе Торжке 344-й центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны.

Кадр из видео

Главе государства продемонстрировали ударные вертолёты Ми-8 и Ми-28. Также Путин побеседовал с лётчиками, которые проходят подготовку в центре.

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Центр боевого применения и переучивания единого состава Минобороны РФ был сформирован 30 июня 1979 года. В 2014 году учебное заведение вошло в состав частей, непосредственно подчинённых главнокомандующему Воздушно-космическими силами. За время существования в центре освоили все типы вертолётов, стоящие на вооружении ВВС России.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава государства выслушал доклад о социально-экономическом развитии региона. Путин отметил быстрый рост промышленного производства в Тверской области по сравнению с другими субъектами страны. По словам губернатора, этому способствует развитие машиностроения в области.

После президентских выборов Владимир Путин совершил 27 марта первую поездку в Тверскую область. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, посещение связано с отмечавшимся накануне Днём работника культуры. Визит в Торжок президент начал с выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея.