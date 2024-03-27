Тверь, 27 марта, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Промышленное производство в Тверской области растёт быстрее, чем во многих других регионах страны, отметил президент. Руденя в свою очередь заявил, что это происходит благодаря развитию машиностроения в области.

Путин в ходе встречи также согласился с высказанным Руденей мнением о том, что уход западных компаний с российского рынка открыл отечественному бизнесу возможности, которых у него не было и в 2000-х годах.

«В середине двухтысячных у нас таких возможностей не было», — подтвердил президент.

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Как передавало ИА Регнум, 27 марта глава государства совершает рабочую поездку в Тверскую область. Это первая поездка Путина в регионы после президентских выборов, отмечал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Поездка связана с отмечавшимся накануне Днём работника культуры. Президент посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея и комплекс «Гостиница Пожарских» того же музея, а также встретился с работниками культуры Тверской области.