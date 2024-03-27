Гавана, 27 марта, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил посольство России в Гаване, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

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Уточняется, что Диас-Канель посетил российское посольство в сопровождении премьер-министра страны Мануэля Марреро Крусо, председателя Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебана Ласо, а также вице-президента Сальвадора Вальдеса.

«С глубокой болью узнали о террористическом акте, произошедшем 22 марта в культурном центре в Московской области, повлёкшем за собой многочисленные человеческие жертвы и множество раненых. Решительно осуждаем это варварское деяние, причинившее столько боли и страданий российскому народу, будучи убеждёнными, что единство Российской Федерации не будет поколеблено. Наши глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым», — написал кубинский лидер в книге соболезнований.

Глава Кубы подчеркнул, что российский народ и правительство РФ всегда могут рассчитывать на солидарность и поддержку кубинского народа.

В ответ российское посольство выразило искреннюю признательность кубинской стороне за дружбу, солидарность и поддержку.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее послы иностранных государств в Москве оставили записи в книге соболезнований МИД России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

В МИД прибыли послы Абхазии, Белоруссии, Израиля, Индонезии, Казахстана, США и других государств.

Вместе с тем представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные страны осознали, что «останутся за бортом», если не поменяют своё отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», поэтому многие представители западных дипмиссий пришли в МИД РФ, чтобы оставить записи в книги соболезнований.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 140 человек.