Москва, 27 марта, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Западные страны осознали, что «останутся за бортом», если не поменяют своё отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», поэтому многие представители западных дипмиссий пришли в МИД РФ, чтобы оставить записи в книги соболезнований. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

По её словам, Запад поменял свою позицию из-за того, что с ним «произошла мутация» под влиянием реакции на теракт мирового большинства.

«В течение двух дней они поменяли свои заявления. Они не снимали предыдущих, они просто сделали нормальные заявления. Они стали приходить в наши посольства, оставлять записи в книгах соболезнований. Они пришли вчера, в том числе и западники, в наше Министерство иностранных дел для того, чтобы оставить запись в траурной книге», — отметила Захарова.

Вместе с тем дипломат добавила, что мировое сообщество шагнуло вперёд, поэтому западные страны осознали, что останутся «окончательно за бортом», если не поменяют своё отношение к теракту в «Крокусе».

Днём ранее послы иностранных государств в Москве оставили записи в книге соболезнований МИД России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

В МИД прибыли послы Абхазии, Белоруссии, Израиля, Индонезии, Казахстана, США и других государств.

Как передавало ИА Регнум, ещё вечером 22 марта Мария Захарова возмутилась из-за того, что Вашингтон делает заявления в разгар трагедии в «Крокус Сити Холле» о непричастности к ней Украины. Она подчеркнула, что если у США всё же нет данных о случившемся, то и нет права защищать какие-то силы.

Вместе с тем официальный представитель МИД заявила, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта.

Захарова уличила Соединённые Штаты в желании вывести киевский режим «из-под удара», при этом американские власти сами себя разоблачили.

По мнению российского дипломата, первые заявления со стороны Белого дома, при непричастности Украины к теракту, должны были призывать к расследованию и предъявлению фактов и улик.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след.