Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Заработные платы преподавателей музыкальных училищ должны быть такими, чтобы на них можно было жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть ещё один важный вопрос. Чувствительный. Это уровень заработных плат, доходов преподавателей этих (музыкальных. — Прим. ред.) училищ и высших учебных заведений музыкальных», — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин отметил, что преподаватели должны иметь возможность получать такие доходы, на которые можно жить, а жить не только за счёт проведения частных занятий.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря перед заседанием Госсовета во время посещения выставки, посвященной наставничеству Путин заявил, что для привлечения мужчин к работе в школах нужно повышать зарплаты учителям. Глава государства пообщался с сотрудником Роспатриотцентра Алексеем Кутыреваем о подготовке конкурса наставников «Быть, а не казаться» и отметил, что в этой сфере чрезвычайно важно участие мужчин. Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что в школах среди учителей только 15% мужчины.

Президент подчеркнул, что пример наставника-мужчины в школе особенно важен, чтобы он передавал опыт на личном примере.

На этом же заседании Путин назвал вопрос оплаты труда учителей важнейшим. Он поручил правительству разработать системный подход для решения проблемы с зарплатами педагогов. Он подчеркнул, что в этом вопросе должен быть справедливый единый подход.

Российский лидер также поручил ввести доплату за наставничество. Он заявил о важности материальных поощрений наряду с моральными. Путин поручил внести в законодательство положение о выплатах.