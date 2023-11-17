Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Попытки Запада отменить русскую культуру сразу не заладились. Об этом 17 ноября, выступая на Международном культурном форуме ― Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

Он добавил, что культуру Росси пытаются отменять, но этого сделать не удаётся.

«Политика «отмены России» сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска», ― подчеркнул Путин.

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ.

Путин указал на то, что отдельные страны претендуют на исключительность, в том числе и культурную, но будущее ― за многолинейным развитием. Он добавил, что культура не знает границ, тем более в наше время, она способна обеспечить тектонический прогресс.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября на заседании попечительского совета Мариинского театра Путин заявил, что против русской культуры развернули агрессивную кампанию, пытаясь отменить её. По его словам, русское, отечественное искусство, российские артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией.

Глава государства подчеркнул, что на фоне величия русского искусства всё попытки его отменить будут ничтожными, а те, кто это пытается сделать, обкрадывают самих себя.

Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал идиотизмом и безумием стремление руководства западных стран отменить русскую культуру. Он подчеркнул, что от запрета чтения книг Фёдора Достоевского и концертов, где играют музыку Петра Чайковского, никому не будет пользы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что евробюрократы не смогут отменить русскую культуру. Он выразил солидарность с теми, кто, покинув родину, живёт за границей и ассоциирует себя с Россией, воспитывает на родном языке детей и внуков. Министр также отметил, что русские в Европе обогащают культуры стран, где живут, привнося туда свою культуру.