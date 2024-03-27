Стерлитамак, Башкирия, 27 марта, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Полицейские Стерлитамака начали проверку после публикации местным блогером видео, в которых он заявил, что траур по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» «не касается Башкирии», а также призывал «взорвать Москву». Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

МВД России

«Сотрудниками Управления МВД России по г. Стерлитамаку в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены видеозаписи, на которых интернет-стример допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта в Московском регионе», — написала Волк в Telegram-канале.

Блогером оказался житель Стерлитамака 1980 года рождения. Его доставили в местное отделение полиции, где он принёс публичные извинения и признался, что проводил онлайн-трансляцию в алкогольном опьянении.

«В Интернете мной была проведена серия стримов после ужасных событий в «Крокусе». В своих видео я говорил катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания. Сейчас я осознаю, что своими словами мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий. Это недопустимо и бесчеловечно. Приношу свои извинения всему многонациональному народу России», — сказал мужчина.

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Отмечается, что в настоящее время в отношении блогера полицейские проводят проверку. По её итогам материалы будут направлены в следственные органы.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии после публикации видео, в котором она выразила благодарность террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл».

По словам девушки, благодаря теракту отменилась поездка в Москву и она могла и дальше употреблять алкоголь.

Через несколько дней школьница опубликовала другой ролик — уже с извинениями.

Несмотря на публичное раскаяние, по неофициальным данным, родителей школьницы привлекли к административной ответственности. Старшеклассницу лишили грантов, а также именной стипендии. Более того, руководство детской школы искусства, в которой она училась, сообщило, что девочка больше у них не учится.

Кроме того, 27 марта полицейские установили личность жительницы Липецкой области, которая заявила, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло «мало» людей. Женщина рассказала, что много выпила и сказала это от злости.

Женщина заявила, что очень много выпила и после этого у неё началась агрессия. Она признала, что сказала всё это от злости.

Правоохранители назначили комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.