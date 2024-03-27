Нижний Новгород, 27 марта, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии после публикации видео, в котором она выразила благодарность террористам, напавшим на красногорский ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам девушки, благодаря теракту отменилась поездка в Москву и она могла и дальше употреблять алкоголь.

«Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошёл, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила. Значит, я бухаю до понедельника. Спасибо террористам, которые пришли в «Крокус». Мне надо было побухать», — сказала школьница на видео.

После сказанных на видео слов разгорелся общественный скандал, который дошёл до администрации города. Вскоре выяснилось, что несовершеннолетняя ранее удостаивалась благодарности со стороны мэрии за её достижения в области культуры. Так, она была активным участником в различных конкурсах и пыталась пройти отбор на телешоу музыкальных талантов «Голос».

Через несколько дней школьница опубликовала другой ролик — уже с извинениями.

«Я приношу извинения за свой ужасный поступок. Я ни в коем случае не поддерживаю терроризм», —сказала она. Несмотря на публичное раскаяние, по неофициальным данным, родителей школьницы привлекли к административной ответственности. Старшеклассницу лишили грантов, а также именной стипендии. Более того, руководство детской школы искусства, в которой она училась, сообщило, что девочка больше у них не учится.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее стало известно, что полиция изучает видео с жительницей Липецкой области, заявившей, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибло «мало» людей.

В прямом эфире стримерша заявила, что террористам следовало «вырезать пол-Москвы». Она добавила, что «плакать и переживать» о погибших не будет, а слушать о трагедии ей «неинтересно».

Уже утром 26 марта в новом эфире липчанка заявила, что неправильно выразилась, так как была пьяна. Она пояснила, что считает число жертв недостаточным для того ажиотажа, который поднялся после теракта. Женщина добавила, что очень переживает за приграничные регионы, в том числе за Белгородскую область, но там гибель людей так широко не освещают.

В управлении МВД по Липецкой области журналистам сообщили, что выявили видео в ходе мониторинга.

До этого жительница Ростовской области поделилась в Сети своими переживаниями об одном из задержанных террористов, который замёрз без «курточки». По словам женщины, её «душа разрывалась» при виде подозреваемого в расправе, который дрожал «от страха и холода». Пользователи соцсетей обрушились на неё с гневными упрёками и осуждением. Позже женщина заявила, что её слова вырвали из контекста, а видео обрезали. Себя она назвала патриотом, который, «может, даже патриотичнее многих других».