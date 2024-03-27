Липецк, 27 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Полицейские установили личность жительницы Липецкой области, которая заявила, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло «мало» людей. Женщина рассказала, что много выпила и сказала это от злости. Об этом 27 марта сообщается на сайте МВД Медиа.

Кадр из видео

«Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность автора, а также место проведения онлайн-трансляции. По месту жительства женщины проведены обысковые мероприятия. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео женщина заявила, что очень много выпила и после этого у неё началась агрессия. Она признала, что сказала всё это от злости.

Правоохранители назначили комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в прямом эфире стримерша заявила, что террористам «надо было 2130 человек убить», «вырезать пол-Москвы». Она добавила, что «плакать и переживать» о погибших не будет, а слушать о трагедии ей «неинтересно».

Утром 26 марта в новом эфире она заявила, что неправильно выразилась, так как была пьяна. Она пояснила, что считает число жертв недостаточным для того ажиотажа, который поднялся после теракта. Женщина добавила, что переживает за приграничные регионы, в том числе за Белгородскую область, но там гибель людей так широко не освещают.

Кроме того, стримерша предположила, что за её слова грозит штраф не больше 5 тыс. рублей, причём платить его она не собирается.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек. Погибли 140 человек.