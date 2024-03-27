Москва, 27 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В Басманный суд Москвы доставили задержанную ранее замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом 27 марта сообщил Telegram-канал «112».

Maksim Konstantinov/Global Look Press Елена Ягодкина

Отмечается, что Ягодкиной изберут меру пресечения. Высокопоставленную чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.

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Как передавало ИА Регнум, Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Её подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Задержание произошло после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В служебном кабинете Ягодкиной был проведён обыск, позднее её доставили на допрос в Следственный комитет.