Москва, 26 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина задержана в Москве по подозрению в коррупции, сообщил 26 марта Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

Максим Константинов/ТАСС Елена Ягодкина

По этим данным, Ягодкину подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Задержание произошло после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, сообщил источник. В служебном кабинете Ягодкиной был проведён обыск, позднее её доставили на допрос в Следственный комитет, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года источники сообщали о задержании в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере начальника финансово-бухгалтерской службы Центрального таможенного управления ФТС Василия Филатова. Задержанный был помещён под домашний арест.

Также в декабре 2023 года в отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по статье о получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, эти сотрудники получили взятки от коммерческих организаций за непринятие в их отношении мер административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.