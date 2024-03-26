Москва, 26 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 280 военных на авдеевском направлении. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Водяного, Первомайского, Тоненького и Бердычей Донецкой Народной Республики.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Британии, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили десять контратак украинских формирований. Он добавил, что противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две бронемашины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.