Москва, 25 марта, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили десять контратак украинских формирований. Об этом 25 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Эмиль Тимашев/ИЗВЕСТИЯ

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Корме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Минобороны сообщили, что расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ поразили четыре опорных пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, российские военные при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли удары по опорным пунктам, позициям полевой артиллерии и районам сосредоточения живой силы ВСУ. Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.