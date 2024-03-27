Чечня, 27 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и МВД задержали ещё одного соучастника нападения банды Басаева и Хаттаба на бойцов 6-й роты псковских десантников у села Улус-Керт в Шатойском районе Чеченской Республики в феврале 2000 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

«Задержан ещё один член банды, причастный к нападению. Это уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что Бациева заключили под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооружённый мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего).

В ЦОС ФСБ добавили, 46-летнего Бациева задержали 20 марта в селе Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана.

В СК отметили, что ранее была установлена причастность к нападению 43 лиц, 24 из них уже осуждены к длительным срокам, в том числе пожизненному.

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В сообщении говорится, что ещё пятеро преступников объявлены в розыск, в отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью: они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. Дела восьми обвиняемых рассматривают суды.

«Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», — отметили в ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, бойцы 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника М. Н. Евтюхина 29 февраля 2000 года вступили в бой с многократно превосходящими силами боевиков. Террористы намеревались вырваться из окружения в Шатойском районе. В результате погибли 84 российских военнослужащих.

В марте 2017 года в селе Улус-Керт прошла торжественная церемония открытия монумента, воздвигнутого в память о солдатах и офицерах 6-й десантной роты 104-го полка 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье.

Расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году было завершено в декабре 2023 года.