Москва, 12 декабря, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году, по которому проходят четверо жителей Татарстана Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Указанных лиц обвиняют в участии в банде, вооружённом мятеже и покушении на жизнь военнослужащих. Они участвовали в атаке на военнослужащих 6-й десантной роты 104-го полка 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ.

Бой проходил в районе села Улус-Керт в Шатойском районе Чечни 29 февраля 2000 года. Следствию удалось установить, что члены бандгруппы открыли огонь по десантникам с трёх сторон.

При этом четверо боевиков вели прицельную стрельбу из автоматов. Атака унесла жизни 84 российских военнослужащих. Сотрудники следствия собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.

Ранее 23 участников боестолкновения в районе Улус-Керта приговорили к длительным срокам лишения свободы. Ещё пятеро боевиков находятся в розыске.

Двух фигурантов дела уничтожили при оказании ими вооруженного сопротивления и уголовное преследование в отношении этих людей прекратили в связи с их смертью.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта 2017 в селе Улус-Керт открыли монумент в память о погибших бойцах 6-й десантной роты 104-го полка 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ. Вес памятника, сделанного из гранита, составил 10 тонн, а его высота — 2,6 метра. Монумент находится недалеко от места боя.

Бойцы 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника М. Н. Евтюхина 29 февраля 2000 года вступили в бой с многократно превосходящими силами боевиков. Террористы намеревались вырваться из окружения в Шатойском районе.