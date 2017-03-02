Чечня, 2 марта, 2017, 19:58 — ИА Регнум. В чеченском селе Улус-Керт прошла торжественная церемония открытия монумента, воздвигнутого в память о солдатах и офицерах 6-й десантной роты 104-го полка 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье в феврале-марте 2000 года, сообщает RT.

Строевой смотр полковой тактической группировки 76-й ВДД перед убытием в Чечню

В церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Псковской области Андрей Турчак, представители командования ВДВ, родственники и друзья погибших десантников, местные жители и члены региональной администрации.

Рамзан Кадыров, обращаясь к родственникам погибших десантников подчеркнул, что «ваши дети, отцы, братья вместе с чеченским народом отстояли целостность нашей страны. Это долг каждого — не только воина, но и гражданина — защитить Родину».

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поблагодарил Кадырова за установку памятника и реализацию воли родителей павших воинов.

Гранитный 10-тонный монумент высотой 2,6 метра установлен недалеко от места боя — в селении Улус-Керт.

Напомним, 29 февраля 2000 года 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника М. Н. Евтюхина у высоты 776 вступила в бой с многократно превосходящими её по численности отрядами чеченских боевиков и международных террористов под общим руководством Хаттаба, прорывавшимися из окружения в Шатойском районе Чечни.

В ходе сражения, в котором погибли 84 бойца из 90, израсходовавшие боеприпасы десантники 1 марта вызвали огонь артиллерии на себя. По разным данным, в ходе боя были уничтожены от 400 до 700 боевиков.