Москва, 26 марта, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы России бомбардировщиками Военно-воздушных сил (ВВС) США над Баренцевым морем. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

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«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. При его приближении американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полёта с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — отметило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ВВС США заявили, что пилот российского истребителя МиГ-31, который перехватил над Баренцевым морем два американских стратегических бомбардировщика B1-B, действовал безопасно и профессионально.

В сообщении утверждается, что бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. В ВВС уточнили, что B1-B направлялись в Европу для проведения планового развертывания.

В конце октября 2023 года над Баренцевым морем истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт «Посейдон» ВВС Норвегии. Российская боевая машина не допустила нарушения государственной границы.