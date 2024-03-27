Липецк, 27 марта, 2024, 05:15 — ИА Регнум. В Липецкой области полиция начала проверку распространённого в Сети видео, где женщина неоднозначно высказывалась о трагедии в «Крокусе» и о погибших от рук террористов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой женщина призывает к насилию и оправдывает его.

«Материал зарегистрирован в установленном порядке, проводятся проверочные мероприятия», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, жительница Ростовской области поделилась в Сети своими переживаниями об одном из задержанных террористов, который замёрз без «курточки». По словам женщины, её «душа разрывалась» при виде подозреваемого в расправе, который дрожал «от страха и холода». Пользователи соцсетей обрушились на неё с гневными упрёками и осуждением. Позже женщина заявила, что её слова вырвали из контекста, а видео обрезали. Себя она назвала патриотом, который «может даже патриотичнее многих других».

Пользователи также раскритиковали уроженку Краснодара, оперную певицу Анну Нетребко, которая никак не отреагировала на гибель мирных россиян в Красногорске, но продолжила публиковать в соцсетях кадры своих выступлений за рубежом.

Полиция изучает видео с жительницей Липецкой области, заявившей, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибло «мало» людей.

От рук террористов 22 марта погибли 139 человек. Почти 200 получили ранения.