Липецк, 26 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Полиция изучает видео с жительницей Липецкой области, заявившей, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибло «мало» людей. Об этом сообщает 26 марта RT.

Global Look Press

В прямом эфире стримерша заявила, что террористам следовало «вырезать пол-Москвы». Она добавила, что «плакать и переживать» о погибших не будет, а слушать о трагедии ей «неинтересно».

«Мало их убили! Что такое 113 человек? Надо было 2130 человек убить», — сказала женщина.

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Утром 26 марта в новом эфире липчанка заявила, что неправильно выразилась, так как была пьяна. Она пояснила, что считает число жертв недостаточным для того ажиотажа, который поднялся после теракта. Женщина добавила, что очень переживает за приграничные регионы, в том числе за Белгородскую область, но там гибель людей так широко не освещают.

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Стримерша предположила, что за её слова грозит штраф не больше 5 тыс. рублей, причём платить его она не собирается.

В управлении МВД по Липецкой области журналистам сообщили, что выявили видео в ходе мониторинга.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жительница Ростовской области поделилась в Сети своими переживаниями об одном из задержанных террористов, который замёрз без «курточки». По словам женщины, её «душа разрывалась» при виде подозреваемого в расправе, который дрожал «от страха и холода». Пользователи соцсетей обрушились на неё с гневными упрёками и осуждением. Позже женщина заявила, что её слова вырвали из контекста, а видео обрезали. Себя она назвала патриотом, который «может даже патриотичнее многих других».

Пользователи также раскритиковали уроженку Краснодара, оперную певицу Анну Нетребко, которая никак не отреагировала на гибель мирных россиян в Красногорске, но продолжила публиковать в соцсетях кадры своих выступлений за рубежом.