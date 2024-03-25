Москва, 25 марта, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Оперная певица Анна Нетребко никак не отреагировала на гибель людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» даже после того, как её попросили об этом поклонники в социальной сети. На странице артистки опубликованы только фрагменты её выступлений.

Manfred Werner

«Аня, неужели не нашлось слов для соболезнования?» — написала одна из её подписчиц в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вы же родились в России, неужели нигде не ёкает?» — поинтересовался другой комментатор.

Ещё один подписчик предположил, что Нетребко «контракт не позволял» выразить соболезнования тем, кто потерял близких.

Супруг артистки оперный певец Юсиф Эйвазов опубликовал пост с соболезнованиями. В декабре 2022 года, уже после начала российской спецоперации на Украине, он выступал в концертном зале «Крокуса».

Как сообщало ИА Регнум, после начала СВО Анна Нетребко, перебравшаяся жить в Европу, пыталась сохранить нейтралитет и не высказывалась в отношении ситуации на Украине. Позже она заявила, что испытала «давление с нескольких сторон и институтов». Певица делала общие заявления о любви к Родине и сочувствии к беженцам, но они не помогли: сотрудничество с ней разорвали «Метрополитен-опера», «Ла Скала», немецкий лейбл Centre Stage Artist Management, принадлежащий Universal Music.

В конечном итоге Нетребко «категорически осудила» решение Москвы о проведении спецоперации. А в феврале 2024 года подчеркнула, что давно определилась со своим выбором и не собирается возвращаться в Россию.