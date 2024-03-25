Шахты, Ростовская область, 25 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Жительница города Шахты Ростовской области Ольга Разинькова записала видео, в котором поделилась переживаниями после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом пока вся страна скорбела из-за многочисленных жертв кровавой расправы, женщина предпочла пожалеть террориста, который во время задержания оказался без «курточки» и замёрз.

Кадр из видео

Её видеообращение быстро разлетелось в Сети и СМИ.

«Когда их задержали, он трусился от страха и холода. Я даже смотреть не могла, душа разрывалась. Хотелось сказать: оденьте на него куртку, мне его жалко. Полночи о нём думала. Он же человек», — заявила Ольга на видео.

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Пользователи соцсетей обрушились на неё с гневными упрёками и осуждением. Сама Ольга в разговоре с ИА Регнум заверила, что якобы все её слова вырвали из контектса, и вообще — видео обрезано. Женщина заверила, что она «патриот и может даже патриотичнее многих других».

«Прекратите, пожалуйста, травлю. Все меня прекрасно знают, что я патриот своей страны. Что никогда не обижу ни животное, ни муровья, ни птичку. Я помогаю СВО… Я помогаю больным деткам, бездомным. Я не хотела этих ублюдков пощадить. Мы, русский народ, — сердобольный. Нам, когда попадаются раненые с той стороны, мы же не рвём их на части, как они делают с нашими ребятами… Я хотела сказать в том видео, что вот этот нелюдь трусится… в его глазах страх, боль… И естественно материнский инстинкт всегда вызывает жалость. Но всё, что сделали, это всё закрывает, перекрывает», — заявила Ольга.

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Женщина заверила, что не смогла изначально высказать свои мысли правильно «хотя закончила всё как надо». Она попросила прощения «у всех, кто её неправильно понял».

«Я патриот. Я такой патриот, я может патриотичней остальных, которые сидят в стороне… Что у меня где какой-то шарик за ролик заскочил начать видео с этих фраз, а то, что я закончила уже никто не слышал», — добавила Ольга.

В свою очередь отец женщины Владимир сообщил ИА Регнум, что не верит, что его дочь могла такое сказать. По его словам, дочь — патриотка и помогает ребятам на СВО.

«Такого моя дочь сказать не могла. Вы что-то путаете. Вот я точно знаю, что она не могла сочувствовать терроризму», — заявил мужчина.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Четверо вооружённых людей ворвались в здание и открыли стрельбу. После этого они подожгли концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник».

Минздрав Московской области ранее сообщал, что на месте теракта работали 69 бригад скорой помощи и территориального центра медицины катастроф. Первая машина скорой помощи прибыла на место ЧП через четыре минуты после поступления вызова.

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» на текущий момент составляет 137 человек, по данным СК. Пострадали 187 человек. Силовики оперативно задержали испольнителей террористической атаки, четверо иностранцев попытались скрыться на Украине и направлялись к границе в Брянской области. Всего задержаны 11 фигурантов дела о теракте. Пятерых суд арестовал.