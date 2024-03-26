Горловка, ДНР, 26 марта, 2024, 23:58 — ИА Регнум. ВСУ перебили участок водовода, намеренно ударив по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил 26 марта мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительным данным, украинские боевики нанесли целенаправленный удар по водоснабжающей инфраструктуре. Перебит участок водовода», — написал мэр в Telegram-канале.

Приходько добавил, что в результате обстрела со стороны ВФУ повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки. Пострадавших среди персонала нет.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнили, что при обстреле ВСУ вечером 26 марта в Горловке была обесточена резервная насосная станция, остановлены фильтровальные станции № 1 и № 2 ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта украинская армия уничтожила пять хозяйственных построек в Горловке на улице Новозаводской. В этот же день пенсионер, проживающий в посёлке Еленовка в ДНР, пострадал от взрывоопасного предмета, когда находился возле лесополосы.

ВСУ 3 марта сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Кроме того, по данным представительства ДНР в СЦКК, с 15:15 по 16:00 по городу также было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

В сентябре 2023 года без воды после обстрела ВСУ осталось курское село Гордеевка. Среди жителей никто не пострадал. Сельчане насчитали девять прилётов, уточнил глава Курской области Роман Старовойт.