Донецк, 3 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщило 3 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.): 16.45 — населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА», — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным представительства, с 15:15 по 16:00 по Горловке также было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в результате сброса со стороны ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника над Горловкой погибли и пострадали мирные жители.

На следующий день в Следственном комитет России заявили, что расследует гибель в этом городе семейной пары в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ на легковой автомобиль.

3 марта мэр города Иван Приходько уточнил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли город семь раз. За весь период проведения специальной военной операции число обстрелов Горловки увеличилось до 14 253.