Донецк, 24 марта, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Пенсионер, проживающий в посёлке Еленовка в ДНР, 24 марта пострадал от взрывоопасного предмета (ВОП), когда находился возле лесополосы, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1961 г. р.», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня украинская армия уничтожила пять хозяйственных построек в Горловке на улице Новозаводской. Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта при обстреле Белгородской области со стороны Украины пострадали четыре человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, троих раненых увезли на машинах скорой помощи, один сам добрался до травмпункта. В течение дня над областью сбили 22 реактивных снаряда Vampire, запущенные ВСУ.

Гладков также 23 марта сообщил, что за две недели атак, которые постоянно совершает украинская армия на населённые пункты Белгородской области, погибли 24 мирных жителя, включая двух детей. Кроме того, получили ранения 152 человека.