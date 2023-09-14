Жители села в Курской области остались без воды после обстрела ВСУ
Курск, 14 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Село Гордеевка в Курской области осталось без воды после обстрела со стороны ВСУ, никто из жителей не пострадал, сообщил 14 сентября глава региона Роман Старовойт.
«Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.
В результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта, специалисты приступят к восстановительным работам.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 11 сентября пытались атаковать здание администрации города Рыльска в Курской области, сбросив с беспилотника два боеприпаса.
Со стороны Украины 11 сентября на территорию Белгородской области залетел беспилотник, который сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ), погиб российский военный.