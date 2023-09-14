Курск, 14 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Село Гордеевка в Курской области осталось без воды после обстрела со стороны ВСУ, никто из жителей не пострадал, сообщил 14 сентября глава региона Роман Старовойт.

ТАСС/ Lino Mirgeler/dpa

«Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

В результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта, специалисты приступят к восстановительным работам.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 11 сентября пытались атаковать здание администрации города Рыльска в Курской области, сбросив с беспилотника два боеприпаса.

Со стороны Украины 11 сентября на территорию Белгородской области залетел беспилотник, который сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ), погиб российский военный.