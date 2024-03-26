Москва, 26 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» подала заявку на регистрацию товарных знаков для новых моделей. Это следует из данных Роспатента.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в списке новых товарных знаков числятся: Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.

«Это обычная практика — заранее регистрировать «с запасом» новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов», — приводит слова представителя пресс-службы «АвтоВАЗА» ТАСС.

Сегодня компания выпускает такие модели, как Granta, Niva и Vesta. Кроме того, в мае этого года должно быть запущено производство автомобиля Largus. В третьем квартале года ожидается начало выпуска автомобиля бизнес-класса Lada Aura, а в 2025 и 2026 году стартуют производства Lada Iskra и Lada B+ Cross соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта в Санкт-Петербурге продемонстрировали новый кроссовер Xcite X-Cross 7. Он вышел с конвейера дочерней компании АвтоВАЗа «Автозавод Санкт-Петербург».

Отмечалось, что исходной моделью для Xcite X-Cross 7 стал автомобиль Chery Tiggo 7. Их габариты идентичны. Длина X-Cross составляет 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм, межступичное расстояние — 2670 мм.

Машина работает на переднем приводе. Максимальная скорость Xcite X-Cross 7 составляет 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч — 9,8 секунды.

Продажи нового российского авто могут начаться уже в апреле этого года.

Вместе с тем в январе «Автозавод Санкт-Петербург» сообщил о выпуске первой партии из нескольких тысяч автомобилей собственного бренда Xcite.

На тот момент предприятие вело накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года.