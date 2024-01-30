Санкт-Петербург, 30 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Дочерняя компания АвтоВАЗа «Автозавод Санкт-Петербург» выпустила первую партию из нескольких тысяч автомобилей собственного бренда Xcite, говорится в сообщении предприятия.

Елена Афонина/ТАСС

«Сейчас ведется накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года», — следует из текста релиза.

Xcite — первый собственный проект в новой истории автомобильного завода, пояснили на предприятии.

«Согласно среднесрочному плану развития «Автозавод Санкт-Петербург», на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, о том, что «Автозавод Санкт-Петербург» подал заявку на регистрацию нового товарного знака, стало известно 17 января 2024 года. Как следует из базы данных Роспатента, товарный знак оформлен в виде состоящей из двух частей буквы Х, которая вписана в овал и предназначен для широкого перечня товаров, включая автомобили, электромобили, комплектующие для транспортных средств, а также игрушки.