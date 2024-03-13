Санкт-Петербург, 13 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продемонстрировали новый кроссовер Xcite X-Cross 7. Он вышел с конвейера дочерней компании «АвтоВАЗа» «Автозавод Санкт-Петербург».

РИА Новости

Журналисты сообщают, что семь машин марки Xcite X-Cross 7 выставили на парковке перед зданием правительства города. Шесть из них образуют флаг России за счёт соответствующего окраса кузова.

Сообщается, что исходной моделью для Xcite X-Cross 7 стал автомобиль Chery Tiggo 7. Их габариты идентичны. Длина X-Cross составляет 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм, межступичное расстояние — 2670 мм.

Машина работает на переднем приводе. Максимальная скорость Xcite X-Cross 7 составляет 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч — 9,8 секунды.

Продажи нового российского авто могут начаться уже в апреле этого года.

Как передавало ИА Регнум, в январе «Автозавод Санкт-Петербург» сообщил о выпуске первой партии из нескольких тысяч автомобилей собственного бренда Xcite.

На тот момент предприятие вело накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года.

О том, что «Автозавод Санкт-Петербург» подал заявку на регистрацию нового товарного знака, стало известно 17 января 2024 года. Как следует из базы данных Роспатента, товарный знак оформлен в виде состоящей из двух частей буквы Х, которая вписана в овал и предназначен для широкого перечня товаров, включая автомобили, электромобили, комплектующие для транспортных средств, а также игрушки.