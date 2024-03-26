Москва, 26 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Освобождение владельцев дорогостоящих автомобилей, таких как Ferrari и Rolls-Royce, от уплаты налога на роскошь является издевательством над украинским народом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Wolfram Steinberg/Global Look Press

«Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда (главы киевского режима Владимира) Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ писали, что владельцы Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini и других автомобилей класса люкс официально освобождены от уплаты налога на роскошь, который составляет 25 тыс. гривен (около 58 946 рублей).

Как передавало ИА Регнум, 11 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что кабинет министров Украины собирается привязать отсрочку от мобилизации к уровню заработной платы.

По его данным, бронь получат лица, которые зарабатывают от 35 тыс. гривен (порядка $916), уплачивают налог на доходы физических лиц свыше 6,3 тыс. гривен (порядка $165 долларов), уплачивают единый социальный налог в размере свыше 7,7 тыс. гривен (порядка $201 доллара).

Депутат также отметил, что планируется предоставить отсрочку от мобилизации чиновникам категории А, рабочим предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, полицейским, операторам связи и работникам топливно-энергетического комплекса.