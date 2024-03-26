Москва, 26 марта, 2024, 16:27 — ИА Регнум. После теракта в «Крокус Сити Холле» боевики ехали по трассе в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч. Об этом 26 марта сообщило «РИА Новости».

ИА Регнум

Отмечается, что белый Renault был зафиксирован дорожной камерой на трассе М-3 «Украина» примерно в 70 км от Москвы — в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области.

В 21:08 мск 22 марта скорость машины террористов составляла 141 км/ч при разрешённой для легковых автомобилей до 90 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, сбегавшие с места террористической атаки в Подмосковье на автомобиле Renault боевики намеренно сбили восьмилетнего ребёнка. Женщина вместе с сыном сумели выбраться из «Крокус Сити Холла» без каких-либо травм и оказались на обочине, когда террористы на автомобиле на бешеной скорости уезжали от концертного зала. Мальчика увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человека. Погибли 139 человек.

26 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».