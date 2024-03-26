Москва, 26 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В больницах остаются 92 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе шестеро детей. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил 26 марта журналистам.

Михаил Синицын/ТАСС Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Он уточнил, что пострадавшие находятся в федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Подмосковья. В ближайшие дни ожидается выписка 27 человек.

«63 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе один ребёнок, завершили стационарное лечение и выписаны под наблюдение врачей», — добавил Мурашко.

Девять пациентов, среди которых один ребёнок, остаются в крайне тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Состояние 22 пациентов, в том числе двоих детей, тяжёлое. Ещё 34 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторную помощь получили 205 пострадавших, сообщил министр.

Как сообщало ИА Регнум, по последним данным Следственного комитета России, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 139 человек. Из них 137 погибли на месте трагедии, ещё двое скончались в больницах. Установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, двое — от сочетания ранений с колото-резаными ранами. Жертвами пожара стали 45 человек. Опознать удалось пока 75 погибших.

Более 24 тысяч человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). За три дня учреждения службы крови Московского региона приняли более 10 тыс. доноров, что позволило заготовить почти 4,3 тыс. литров цельной крови и 279 л плазмы.