Москва, 26 марта, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Более 24 тысяч человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили 26 марта в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Эдуард Корниенко ИА Регнум

«Более 24 тысяч человек из 86 регионов России выразили свою солидарность и поддержку, сдав кровь для пострадавших в результате теракта в Подмосковье», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что за три дня Центр крови ФМБА, а также учреждения службы крови Москвы, Московской области и федеральные учреждения, находящиеся на территории столицы, приняли более 10 тысяч доноров.

«Благодаря этому заготовлено 4294 л цельной крови и 279 л плазмы», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом рок-группы. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По состоянию на 25 марта число погибших в результате теракта увеличилось до 139 человек. Пострадавшими числятся 182 человека.

Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на ТРК, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.