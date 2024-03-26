Мелитополь, 26 марта, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В Запорожской области пресекли деятельность двоих диверсантов, которые планировали совершить диверсионно-террористические акты по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщила региональная УФСБ.

AlphaSpecnaz/Global Look Press

По данным спецслужб, в марте прошлого года один из задержанных во время своего нахождения в Запорожье был завербован Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины и, обучившись минно-взрывному делу, вернулся на территорию подконтрольной России Запорожской области для выполнения заданий украинских кураторов. Для этого он привлёк своего отца.

Вместе с тем «Запорожское агентство новостей» уточняет, что отец и сын в период с августа по декабрь прошлого года совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры ВС РФ. Кроме того, по предварительным данным, ими были оборудованы 18 тайников с минами, артиллерийскими снарядами разных калибров, а также взрывчатыми веществами и стрелковым оружием.

При обыске места жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные средства связи, в которых содержалась переписка с украинским куратором, а также другие вещественные доказательства, указывающие на их причастность к диверсионно-террористической деятельности.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 «Незаконный оборот оружия», ст. 275 «Государственная измена», ст. 275.1 «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», ч. 2 ст. 281 «Диверсия», ч. 2 ст. 282.1 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсий» УК России. Отмечается, что задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ФСБ проинформировала о предотвращении теракта в пункте приёма гуманитарной помощи в Самарской области.

Отмечалось, что по указанию украинского куратора диверсант взял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировал взорвать в пункте приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций, пояснили в спецслужбе.

ФСБ уточнили, что при задержании диверсант погиб при активации СВУ.

Вместе с тем 22 марта стало известно о задержании в Крыму сотрудниками ФСБ члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанный состоял в организации с 2015 года и выполнял её задания против интересов России.