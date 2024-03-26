Самара, 26 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. В Самарской области предотвращён теракт в пункте приёма гуманитарной помощи. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

По данным спецслужбы, в период с 2022 по 2024 год диверсант публично дискредитировал Вооружённые силы России, а в сентябре минувшего года был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов украинского «Русского» добровольческого корпуса» («РДК») (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Александра Кудашева, 1982 года рождения, который убедил его организовывать и устраивать диверсии на территории России.

По указанию куратора диверсант взял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировал взорвать в пункте приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций, пояснили в спецслужбе.

ФСБ уточнили, что при задержании диверсант погиб при активации СВУ.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники российских спецслужб практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 25 марта ФСБ сообщило о пресечении попытки теракта в Барнауле накануне выборов президента России.

По данным спецслужбы, трое жителей Новосибирской области изготовили пять самодельных зажигательных устройств, чтобы перед выборами поджечь один из региональных избирательных штабов.

Лидер группы, мужчина 2001 года рождения, в конце прошлого года приехал в регион на заработки. Он долгое время поддерживал контакт с представителями запрещённой в России террористической организации, которые поручили ему устроить в Барнауле теракт. Мужчина разработал схему совершения теракта и привлёк к исполнению своего замысла двух приятелей 1998 и 2006 годов рождения с радикальными взглядами. Подозреваемым предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

До этого, 18 марта, в Крыму задержали россиянку, планировавшую поджечь релейный шкаф на железной дороге. Теракт она должна была осуществить в Симферополе по заданию украинских спецслужб.