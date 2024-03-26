* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Самара, 26 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Готовивший теракт в Самарской области член украинской националистической организации РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб при задержании, сообщила 26 марта ФСБ.

Кадр из видео

При задержании злоумышленника произошёл подрыв его самодельного взрывного устройства, готовивший теракт получил ранения, несовместимые с жизнью, передаёт ТАСС сообщение ФСБ.

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«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — добавил собеседник агентства.

Ранее служба проинформировала о предотвращении теракта в пункте приёма гуманитарной помощи в Самарской области. Завербованный Украиной диверсант хотел применить на территории центра приёма помощи взрывчатку.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта ФСБ сообщила о предотвращении попытки создать в Москве ячейку РДК. Силовики задержали семерых москвичей, обсуждавших планы насильственных акций. У них изъяли ножи, мачете, топор, аэрозольный пистолет и газовые баллончики, флаги с нацистской символикой и средства связи, по которым задержанные общались с главарями РДК.

Также 22 марта стало известно о задержании в Крыму сотрудниками ФСБ члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанный состоял в организации с 2015 года и выполнял её задания против интересов России.