* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 22 марта, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности предотвратила попытку создания в Москве преступной группы из числа сторонников запрещённой в РФ националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещён). Об этом 22 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кадр из видео

Всего силовики задержали семерых жителей столицы ― сторонников этой организации.

«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», ― сообщили в ведомстве.

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Сотрудники ФСБ провели обыски по местам их жительства. Силовики изъяли ножи, мачете, топор, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта в Белгородской области задержали мужчину, который готовил диверсионно-террористические акты против российских военных. У сторонника украинских террористов из РДК изъяли взрывное устройство, готовое для дистанционного подрыва в районе дислокации российских военнослужащих в регионе. В тот же день суд арестовал его.

В Крыму 22 марта сотрудники ФСБ задержали члена незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ведомства, мужчина в 2015 году вступил в ряды незаконного вооружённого формирования, дислоцировавшегося на территории Украины, и активно принимал участие в его работе, направленной против интересов России.