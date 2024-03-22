Москва, 22 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Блогеру Елене Блиновской следователи предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. Об этом 22 марта сообщила её адвокат Наталия Сальникова.

Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС Блогер Елена Блиновская

Защитник в беседе с ТАСС добавила, что 25 марта следствие официально объявит блогеру и её супругу об окончании следственных действий сразу после допроса Алексея Блиновского.

«В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов», ― уточнила адвокат.

Сальникова также сообщила, что уголовное дело Блиновских содержит порядка 30 томов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля прошлого года СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов против Блиновской. Блогершу задержали в Смоленске при попытке бежать в Казахстан через Белоруссию. По версии следствия, она скрывала информацию о доходах и не выплатила налоги на 918 млн рублей. Также её обвинили в неправомерном обороте средств платежей, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Изначально суд отправил основательницу проекта «Марафон желаний» под домашний арест. Однако за нарушения меры пресечения Замоскворецкий суд 22 января по ходатайству следствия заключил Блиновскую под стражу до 26 апреля. В этот же день её доставили в СИЗО. 13 февраля Мосгорсуд отказался освободить блогера из-под ареста.

СК 22 марта завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Блиновских. Следователи расширили обвинение, увеличив в окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретённых супругами преступным путём, с 43 млн рублей до свыше 700 млн рублей.

Елене и Алексею Блиновским вменили неуплату налогов на сумму 900 млн рублей. Также блогера обвинили в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.