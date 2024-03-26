Харьков, Украина, 26 марта, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары в Харькове по общежитиям украинского МВД, где базируется штурмовая бригада «Лють», и танковому училищу ВСУ. Об этом сообщил 26 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По информации представителей харьковского пророссийского подполья, ночью снова были поражены общежития Харьковского национального университета внутренних дел, известного как школа МВД «Бандурки». Там базируется штурмовая бригада «Лють» Национальной полиции Украины.

«Фиксировался сильный взрыв, большой столб чёрного дыма. После прилёта — более десятка скорых, квартал оцеплен», — сообщил «РИА Новости» Лебедев.

Взрывы были зафиксированы и в танковом училище. Первую волну ударов наблюдали в Харькове с часу до двух ночи, вторую — в половине четвёртого утра. В городе была объявлена воздушная тревога, сразу после этого, ещё до взрывов, полностью отключили электричество, добавил он.

Украинский телеканал «Общественное» сообщал о серии взрывов, прогремевших ночью в Харькове.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта Лебедев заявил, что по меньшей мере 30 украинских силовиков были уничтожены в результате удара ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, в том числе по месту дислокации штурмовой бригады «Лють».

22 марта Лебедев рассказал о примерно 20 прилётах в Харькове, в том числе по заводу транспортного машиностроения, где ремонтируют танки. На двух ТЭЦ вспыхнули пожары. В подполье предположили, что российские военные могли нанести удары и по украинскому военному командованию, ответственному за нападения на Белгородскую область. Под ударом могла оказаться группа иностранных наёмников. Минобороны России в тот день не сообщало о нанесении ударов по украинским инфраструктурным и военным объектам.