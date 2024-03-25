Харьков, Украина, 26 марта, 2024, 02:30 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 26 марта серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Известно о трёх взрывах, которые произошли в Харькове в течение примерно получаса. Позже телеканал сообщил о ещё двух взрывах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, место сосредоточения личного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и крупный склад боеприпасов ВСУ были разбиты ракетным ударом российских военных в Одессе. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Действия России должны быть направлены на то, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян, в том числе в новых регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.