Москва, 24 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали не менее 30 украинских силовиков ударом по расположениям ВСУ в Харькове, в том числе по месту дислокации штурмовой бригады «Лють». Об этом 24 марта рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«23 марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харькове, который пришёлся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД «Бандурки», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Лебедев добавил, что, по данным харьковских подпольщиков, в этих общежитиях и университете находились неонацисты различных группировок, включая штурмовую бригаду национальной полиции «Лють».

Украинские силовики оцепили ближайшие районы и не снимали оцепление, пока скорые не увезли всех убитых и раненых, добавил координатор.

«О качестве прилёта говорит то, что скорых было задействовано более десятка», — добавил он.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта Лебедев рассказал об ударе армии России по аэродрому Мартыновка в Николаевской области. По его словам, в результате этого удалось уничтожить два украинских штурмовика Су-24, бивших ночью 24 марта по Севастополю.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 марта рассказал, что российские военные уничтожили пункты временной дислокации боевиков в районе Одессы нацформирований «Лють» и «Цунами». Он уточнил, что также удалось уничтожить цех по сборке дронов в Сумской области.