Подполье: ВС России нанесли удар по штурмовой бригаде ВСУ «Лють» в Харькове
Москва, 24 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали не менее 30 украинских силовиков ударом по расположениям ВСУ в Харькове, в том числе по месту дислокации штурмовой бригады «Лють». Об этом 24 марта рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«23 марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харькове, который пришёлся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД «Бандурки», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Лебедев добавил, что, по данным харьковских подпольщиков, в этих общежитиях и университете находились неонацисты различных группировок, включая штурмовую бригаду национальной полиции «Лють».
Украинские силовики оцепили ближайшие районы и не снимали оцепление, пока скорые не увезли всех убитых и раненых, добавил координатор.
«О качестве прилёта говорит то, что скорых было задействовано более десятка», — добавил он.
Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта Лебедев рассказал об ударе армии России по аэродрому Мартыновка в Николаевской области. По его словам, в результате этого удалось уничтожить два украинских штурмовика Су-24, бивших ночью 24 марта по Севастополю.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 марта рассказал, что российские военные уничтожили пункты временной дислокации боевиков в районе Одессы нацформирований «Лють» и «Цунами». Он уточнил, что также удалось уничтожить цех по сборке дронов в Сумской области.