Москва, 26 марта, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Коррупционная группировка, в которую входили высшие должностные лица Минэкономразвития России и предприниматели из Ставропольского края, разоблачена совместно с МВД. Об этом сообщили в ФСБ журналистам 26 марта.

Кадр из видео

Преступная группа, по данным спецслужбы, причастна к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. Какие именно чиновники проходят по этому делу, в сообщении не говорится.

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По данным следствия, участники группировки досрочно прекратили действие лицензии для организации из Минеральных Вод, которая добывала минеральную воду на одном из месторождений в Ставропольском крае. Произошёл рейдерский захват производственных мощностей «для получения сверхприбыли».

Кроме того, установлены факты хищения природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона. Размер ущерба также пока не назван.

Уголовные дела возбуждены по статьям о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Фигурантам предъявили обвинения и поместили их под арест.

В Московском регионе и на Ставрополье правоохранители провели 17 обысков. В результате изъяты деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин призвал ФСБ уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.