Владивосток, 26 марта, 2024, 05:37 — ИА Регнум. В Аденском заливе Аравийского моря в учениях по борьбе с пиратством и уничтожением безэкипажных катеров задействовали отряд российских боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) — гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», сообщила пресс-служба ТОФ ВМФ России.

Cesare Корабли ТОФ. РФ

«На начальном этапе учения экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника», — уточнили в пресс-службе.

В рамках учений успешно отработали взаимодействие радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей, что позволило оперативно обнаружить и распределить цели для их поражения.

По легенде, в условиях массированной атаки «вражеских» БЭКов и БПЛА боевые расчёты кораблей вели огонь по секторам. Стреляли по имитированным целям из крупнокалиберных пулемётов и зенитной артиллерийской установки АК-630. В ходе манёвров все условные цели были поражены.

При отработке мер по противодействию пиратству корабли Тихоокеанского флота получили сигнал бедствия от торгового судна, которое подверглось нападению вооружённой группы неизвестных лиц. После прибытия кораблей ТОФ в район условного пиратского захвата оба экипажа отработали действия по отражению нападения пиратов на торговое судно.

Моряки во время учений использовали опыт, полученный кораблями флота во время участия в международной антипиратской миссии в Аденском заливе и в районе побережья Сомали.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта стало известно о проведённых учениях в Японском море группой надводных кораблей ТОФ ВМФ России. Экипажи корвета «Совершенный», малых противолодочный кораблей «Метель» и «Кореец» отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Ракетная катерная ударная группа ТОФ отработала сценарий поражения надводного корабля условного противника совместным ракетным ударом.

Также отряд минно-тральных кораблей Тихоокеанского флота в составе морских тральщиков «Анатолий Шлемов», «Пётр Ильичёв» и «Яков Баляев» принял участие в учениях по противодействию минным заграждениям условного противника.