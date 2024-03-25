Хабаровск, 25 марта, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России провела в Японском море учения по поиску подводной лодки условного противника. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Комогорцев Иван Николаевич Эскадра Тихоокеанского флота России

«В Японском море экипажи корвета «Совершенный», а также малых противолодочный кораблей «Метель» и «Кореец» Тихоокеанского флота провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, ракетная катерная ударная группа ТОФ отработала сценарий поражения надводного корабля условного противника совместным ракетным ударом. Как сообщили в Telegram-канале флота, в учениях приняли участие ракетные катера «Р-11», «Р-18», «Р-20» и «Р24», условно применившие четыре ракеты «Москит» для удара по морской цели, имитирующей корабль условного противника.

Также отряд минно-тральных кораблей Тихоокеанского флота в составе морских тральщиков «Анатолий Шлемов», «Пётр Ильичёв» и «Яков Баляев» принял участие в учениях по противодействию минным заграждениям условного противника.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта в Министерстве обороны России сообщили, что экипаж подводной лодки «Волхов» ТОФ в Японском море выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели, имитирующей позицию условного противника. Заданную цель, расположенную на полигоне в районе мыса Сюркум в Хабаровском крае, поразили с расстояния более 1000 километров.