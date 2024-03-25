Варшава, 25 марта, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что принял решение не посещать МИД республики, куда его пригласили по «ракетному инциденту», поскольку Варшава не предоставила доказательной базы.

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По его словам, он был приглашен в МИД Польши на встречу с одним из заместителей министра. На вопрос о теме беседы ему было сказано, что это было связано с инцидентом, когда якобы российская крылатая ракета в течении 39 секунд находилась в воздушном пространстве Польши.

«Я в ответ спросил, намерена ли польская сторона предоставить нам какие-либо доказательства этих своих утверждений», — рассказал посол «РИА Новости».

Однако внятного ответа посол не получил и обратил внимание на то, что Москва до сих пор ждёт от Варшавы доказательств.

«Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили», — добавил Андреев, добавив, что в сложившейся ситуации нет смысла посещать МИД Польши.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что воздушное пространство республики якобы нарушила одна из крылатых ракет, выпущенных ночью российскими ВВС. По их данным, ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населённого пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Объект находился там всего 39 секунд.

При этом в ведомстве не предоставили никаких подтверждений этим заявлениям.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя утверждение Варшавы о нарушении российской ракетой воздушного пространства Польши, сообщил ИА Регнум, что объектом, который якобы находился в воздушном пространстве Польши, мог быть беспилотник, а не ракета. Варшава не уточнила, о каком именно боеприпасе идёт речь, не привела доказательств, что это был российский объект и что он действительно пролетел над страной.