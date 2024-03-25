Вашингтон, 25 марта, 2024, 16:57 — ИА Регнум. План Запада по ослаблению России с помощью украинского конфликта дал обратный результат, Россия стала только сильнее. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Произошло противоположное. Россия гораздо сильнее любой страны Европы, которая подчиняется давлению США», — сказал Макговерн.

По его словам, НАТО совершил ошибку в стремлении расширить своё присутствие на Украине, несмотря на все предупреждения Москвы не делать этого.

Эксперт подчеркнул, что попытки исправить ситуацию на фронте прямым вмешательством обернутся провалом, так как Россия не даст это совершить безнаказанно.

Как ранее сообщало ИА Регнум, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинские элиты и власти стран Запада уже осознали, что Киев и НАТО проиграют в конфликте с Россией. Он отметил, что такое понимание пришло к большинству украинских чиновников, связанных с национальной безопасностью и внешней политикой. При этом, по его словам, западные лидеры упорно продолжают искать способ спасения Киева.

Журналист Габор Штайнгарт заявил, что на Западе видят конфликт как проигранный, поэтому пытаются договориться с президентом России Владимиром Путиным. Он указал на материальное истощение Украины, провал экономических западных санкций против России, внутренние противоречия в политических кругах, делающие невозможными дальнейшие поставки вооружений Киеву.